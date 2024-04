Markedet for NFTer falt ifølge analytikerne i Dapp Radar med mer enn 50 prosent i fjor til 12,6 milliarder dollar, men det er fortsatt aktører i markedet som opererer med heftige tall og verdier på de digitale bildene eller objektene som ligger lagret på nettet.

Forbes skriver om det amerikanske selskapet Igloo Company som nå er vertskap for noen av de heteste NFTene i markedet. Den dyreste utgaven av deres Pudgy Penguins selges nå for opptil 500.000 dollar på markedsplasser i kryptomarkedet.

Den samlede markedsverdien til de digitale pingvinene er blitt mer enn doblet det siste året til 400 millioner dollar. Den billigste av disse er til salgs for 45.000 dollar.

Igloo Company har også gjort en avtale med Walmart, som selger fuglene som virkelige leketøy i sine 3.000 butikker for mellom åtte og 30 dollar. Den som vil ha en liten pingvin, kan også skaffe seg et eksemplar via Amazon eller eBay.

Selskapet ble etablert i juli 2021 av fire venner fra college som ønsket å kaste seg på NFT-bølgen som da raste for fullt. Deres første kolleksjon med digitale pingviner ble solgt i løpet av 20 minutter for 90 dollar pr. stykk og ga en samlet inntekt på 800.000 dollar.