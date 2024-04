Musikerne vil begrense AI-generert musikk

Mer enn 200 musikere og grupper protesterer nå mot utnyttelsen av verkene deres ved hjelp av AI-musikkgeneratorer. Der Spiegel skriver at artister som Billie Eilish , Katy Perry og Pearl Jam står bak et åpent brev der de krever at kunstig intelligens ikke skal erstatte kreativt arbeidende musikere.

Organisasjonen ARA (Artists Rights Alliance) mener at flere plattformer og utviklere bruker AI for å sabotere kreativiteten, de undergraver arbeidet til låtskrivere, musikere og rettighetshavere.

Protesten retter seg mot tjenester som ved hjelp av tekstbeskjeder eller prompter kan skape hele sanger eller låter som imiterer stilen eller stemmen til kjente kunstnere. “Når AI blir brukt uansvarlig, er den en enorm trussel mot vårt privatliv, vår identitet, vår musikk og vårt livsgrunnlag,” heter det i skrivet fra kunstnerne.

Noen av de største aktørene i markedet bruker uten tillatelse arbeidet til musikere for å trene sine AI-modeller, og de 200 stjernene krever at utviklere, tech-selskaper og digitale musikktjenester forplikter seg til ikke å utvikle eller utnytte teknologi som undergraver eller erstatter kunsten til musikere og låtskrivere.