50,1 millioner.

Det er antallet iPhoner Apple sendte ut i verden i løpet av årets første kvartal. Tallet er høyt, men likevel en nedgang på 9,6 prosent fra de 55,4 millionene som ble sendt året før.

Det gjør at Apple sto for det største volumfallet på International Data Corporations (IDC) liste over de fem største distributørene i verden.

Fallet er blant annet drevet av svikt i salget i Kina, hvor iPhone-salget i løpet av årets seks første uker falt med 24 prosent, ifølge CNBC.

Fallet skyldes blant annet kinesiske Huawei, som har sett salget stige 64 prosent fra de første seks ukene i 2023 til de første seks i 2024. Selskapet faller likevel utenfor topp 5-listen.

Se hele listen i bunnen av saken.

En annen forklaring er at levetiden på iPhoner er forlenget etter at Apple ble fersket i å med vilje sakke ned hastigheten på telefonene, og fikk en bot fra franske myndigheter. Dermed er ikke behovet for fornyelse like stort som tidligere.

Samtidig som iPhone-salget falt, steg de globale leveransene av smarttelefoner med 7,8 prosent. Det er dermed tredje kvartal på rad med økning i volumet.

I 2023s siste kvartal kapret Apple topplasseringen over de største distributørene av smarttelefoner globalt, ifølge IDC. Det skjedde etter at Samsungs volum falt og Apples steg i løpet av kvartalet.

I løpet av 2024s tre første måneder har imidlertid Samsung passert Apple på listen over verdens største distributører, med et volum på 60,1 millioner telefoner.

På årsbasis er det en tilbakegang på minus 0,7 prosent fra 60,5 millioner i første kvartal i fjor.

Det gir Samsung en markedsandel på 20,8 prosent, etterfulgt av Apple med 17,3 prosent. Begge selskapenes markedsandel har falt i løpet av de tolv månedene, fra henholdsvis 22,5 og 20,7 prosent.

Kinesisk vekst

Etter Samsung og Apple, følger tre kinesiske produsenter på listen over de fem største digitale distributørene.

Xiaomi økte distribusjonsvolumene fra første kvartal i fjor til i år med 33,8 prosent fra 30,5 til 40,8 millioner. Det gir en markedsandel på 14,1 prosent.

Xiaomis vekst er imponerende, men langt unna å være den største.

I løpet av de tolv månedene økte kinesiske Transsion volumet sitt med hele 84,9 prosent, fra 15,4 til 28,5 millioner. Det gir en markedsandel på 9,9 prosent.

Oppo runder av topp 5-listen, med 25,2 millioner smarttelefoner i løpet av perioden. Det er en prosentvis nedgang på 8,5 prosent fra et år siden, da Oppo sendte ut 27,6 millioner telefoner.