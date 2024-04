Samsung får gigantsubsidier til halvlederfabrikker i USA

Avtalen på 6,4 milliarder dollar innebærer at sørkoreanske Samsung utvikler en fabrikk for databrikker, i tillegg til å etablere et forsknings, ifølge Marketwatch, som siterer USAs Handelsdepartement.

Departementet forventer at sammen med innskudd fra private aktører, vil de totale investeringene overgå 40 milliarder dollar (ca. 435 mrd. NOK). Den statlige støtten kommer fra CHIPS and Science Act som ble signert i 2022 for å øke innenlands forskning på og produksjon av halvledere i USA.

For kontekst er den største utenlandske investeringen gjort i USA på opp til 40 milliarder dollar:

Rammen på hele støttepakken fra USA er opp til 280 milliarder dollar, tilsvarende 3 billioner kroner.

«Dette setter oss på god vei mot å nå målet om å produsere 20 prosent av de ledende chipene i verden innen slutten av tiåret», sa handelsminister Gina Raimondo.

Hun forventer at investeringen vil skape minst 17.000 nye jobber innen bygg og anlegg, samt 4.500 nye jobber knyttet til produksjonen.

Det er planlagt to Samsung-fabrikker i Texas, som skal lage halvledere på fire og to nanometer.