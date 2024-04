Adevinta får kritikk av Finanstilsynet

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved Adevintas finansielle rapportering av årsregnskapet for 2022, ifølge en melding. Der kommer tilsynet frem til at visse opplysningskrav ikke er møtt i årsregnskapet.

I et brev til selskapet opplyses det at kritikken gjelder blant annet «opplysningene om verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid og forsknings- og utviklingskostnader» skriver Finanstilsynet.

Adevinta skriver at det har tatt tilsynets vurdringer til etterretning, og opplyser om at tilsynet merket seg at selskapet hadde gjort forbedringer og enkelte tillegg til opplysningene i delårsrapporten for 4. kvartal 2023.

Selskapet opplyser at saken med dette anses for avsluttet.