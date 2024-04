TSMCs (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) inntekter i første kvartal endte på 592,6 milliarder nye Taiwan dollar (18,84 milliarder dollar). Det var noe høyere enn forventningen på 582,9 milliarder.

Resultatet etter skatt havnet på 225,5 milliarder Taiwan dollar, høyere enn forventningen på 213,6 milliarder. Bruttomarginen endte på 53,1 prosent.

Den sterke etterspørsel etter AI-chips, drevet av utbredelsen av store språkmodeller som ChatGPT og kinesiske kopier, har vært en nøkkelfaktor bak denne veksten.

TSMC produserer blant annet 3-nanometer chips, og planlegger å starte masseproduksjon av 2-nanometer chips i 2025. Generelt fører en mindre nanometerstørrelse til kraftigere og mer effektive brikker.

Inntektene fra segmentet «high-performance computing» som inkluderer AI-chips, var opp 3 prosent i første kvartal, mens inntektene fra smarttelefoner falt med 16 prosent.

Selskapet forventer at driftsinntektene for andre kvartal 2024 vil ligge i området 19,6-20,4 milliarder dollar. Bruttofortjenesten er estimert til å være mellom 51-53 prosent for andre kvartal 2024.