Gjestekommentator: Henning Torgersen, leder for AI og Business Analytics i BDO

Vi i BDO spurte 600 bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter (SMB) om deres bruk av AI, og svarene vi fikk kan virkelig bety trøbbel. Mer enn 60 prosent tror ikke generativ AI vil endre måten de jobber på. Her tar norske ledere feil. Undersøkelsen forteller oss at noen er skeptiske, og dessverre kanskje litt naive. Mange ser ikke hvor pengene og ressursene til å investere i AI skal komme fra. De aller fleste mangler kompetanse for å se mulighetene.

Allerede nå har vi fantastiske eksempler på virksomheter som får stor verdi av AI. Felles for disse er at de er store selskaper som har økonomiske muskler, som ser hvor verdiene ligger, er innovative og ressurssterke. De makter å bygge kompetanse, og de prioriterer å satse.

Hvem står da igjen på perrongen? Jeg frykter at vi vil få enorme forskjeller på relativt kort tid i næringslivet. Det vi trenger nå er ledere, eiere og styrer som tør å investere og satse på ny teknologi. Her kan generasjonsskillet skape ytterligere utfordringer. Dagens unge nyutdannede har vokst opp med teknologi, kjenner og forstår verdien av den, og er i stand til å bruke dette på en annen måte enn den generasjonen som sitter på toppen.

De virksomhetene som våger å satse, vil også trekke til seg de skarpeste hodene. Mye kan være løst om ledere ansetter personer med teknologiinteresse i ledige stillinger, så kan de bygge videre derfra.

“Har din virksomhet investert i generativ AI de siste tolv månedene?» spurte vi. 89 prosent svarte nei. Jeg håper inderlig at dette tallet er fullstendig snudd på hodet når vi sjekker ståa om ett år. Det nytter ikke å stikke hodet i sanden og håpe det går over.

Norske ledere må våkne opp og se mulighetene, og det må skje nå. Finn noen i bedriften som har interesse for å lære seg AI, som kan følge utviklingen og ta ansvar for at dere er i front. Se rundt dere – hva gjør konkurrentene, henter tips fra bransjeforeninger eller andre som går i front? Tør å teste ut nye løsninger. Det er først når du tar i bruk AI at du virkelig ser og forstår mulighetene. Skal din bedrift kapre kundene, må dere følge med. Dyre, tungvinte og utdaterte løsninger taper ti av ti ganger.

Dersom små og mellomstore bedrifter ikke våkner, frykter jeg at teknologiutviklingen vil øke konkurransekraften hos større selskaper kraftig, mens det oppstår et gap ned til de mindre. Dette vil prege hele det norske næringslivet og samfunnets verdiskapning. Små og mellomstore bedrifter utgjør hele 99 prosent av alle norske foretak (tygg litt på den).

Det handler ikke om å starte med alt med engang. Tenk stort og start smått. Se mulighetene, kom deg på toget og bli med på veksten. Ikke stå igjen på perrongen.