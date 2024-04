Samarbeider om AI - skal slå Kina

Denne uka annonserte Microsoft en investering på 1,5 milliarder dollar i et Abu Dhabi-basert AI-selskap kalt G42. Avtalen ble inngått etter pågang fra Biden-administrasjonen, melder Financial Times.

USA skal ha lagt til rette for flere møter mellom selskaper og investorer med kunnskap om AI, deriblant Google, Nvidia, OpenAI og nevnte Microsoft. USAs handelsminister Gina Raimondo har vært en sterk pådriver i prosessen.

Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, som styrer Abu Dhabis statlige investeringsfond og er styreleder i G42, har også vært tett involvert. Landet har tidligere uttrykt ambisjoner om å være ledende på utviklingen av kunstig intelligens, som et tiltak for å diversifisere seg vekk fra olje i fremtiden. Landets enorme petroleumsinntekter skal finansiere ambisjonene.

OpenAI-gründer Sam Altman og Nvidia-sjef Jensen Huang har vært på flere besøk i gulf-landet for å diskutere hvilke muligheter og utfordringer et samarbeid på feltet vil gi.

Skal ta Kina

Samtalene er en del av Washingtons tiltak for å ha overhånd på Kina i utviklingen av kunstig intelligens og annen sensitiv teknologi. Dette skal blant annet oppnås med å bygge tettere bånd mellom den amerikanske teknologiindustrien og De Forente Arabiske Emirater.

Før avtalen mellom Microsoft og G42 ble inngått, gjennomførte amerikanske myndigheter en grundig undersøkelse av G42s koblinger til kinesisk teknologi, og hvorvidt samarbeidet vil gi kinesiske selskaper tilgang til amerikansk data. Dette tok flere måneder å gjennomføre, og G42 måtte forplikte seg til å utelukke all form for kinesisk teknologi, inkludert maskinvarer fra Huawei.

Administrerende direktør i G42, Peng Xiao, bekreftet i vinter at selskapet var i prosessen med å kutte ut kinesisk teknologi for å satse på amerikanske løsninger. Det innebærer blant annet at selskapet overholder amerikanske lover og regler.

«Vi er i en posisjon der vi er nødt til å velge side. Vi kan ikke samarbeide med både Kina og USA», sa Xiao til Financial Times i fjor. Han er selv født i Kina, har studert i USA og er statsborger i De Forente Arabiske Emirater.