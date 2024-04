Resultatsesongen ruller videre på Wall Street, og denne uken skal fire av de såkalte «Magnificent Seven» i aksjon – deriblant Tesla som slipper sine tall etter stengetid tirsdag.

Konsensus peker ifølge Bloomberg mot 0,54 dollar i resultat pr. aksje og 22,6 milliarder dollar i inntekter, men Financial Times påpeker at Barclays er blant dem som ligger lavere. Analytikerne der venter at Tesla i første kvartal tjente 0,41 dollar pr. aksje etter inntekter på 21,2 milliarder dollar.

Staker ut ny kurs?

Barclays ser videre for seg en negativ fri kontantstrøm for første gang siden første kvartal 2020, ettersom høye lagre spiser av arbeidskapitalen. Bruttomarginen eksklusive klimastøtte ventes til bare 14,6 prosent, i så fall 2,6 prosentpoeng svakere enn kvartalet før og en lønnsomhet på nivåer vi må tilbake til 2017 for å finne – rett etter at Model 3 ble lansert.

I et marked med svakere etterspørsel og en brutal priskrig er det ingen overraskelse om lønnsomheten går ned, men det analytikere og aksjonærer ifølge Financial Times også er spente på før tirsdagens rapport, er om Tesla er inne i en større kursendring.

Reuters skrev tidligere i mars at Tesla kutter i planene om billigbilen til 25.000 dollar – uoffisielt kjent som Model 2 – til fordel for selvkjørende «robotaxier.» Gründer og toppsjef Elon Musk har avvist endringer i Model 2-planene, men kunngjorde i forrige uke at selskapet skal lansere en robotaxi 8. august.

– Alltid en debatt

Spørsmålet investorer ifølge avisen stiller seg er om Tesla vil bli en storskalaprodusent – eller en mindre leverandør av selvkjøringsteknologi.

– I Tesla har det alltid vært en debatt om margin eller volum, og dette er den siste vendingen. Om det er en god vending, avhenger av hva overgangen til selvkjøring bringer. Lanseringen av robotaxien kan meget vel bli «make or break» for den selvkjørende teknologien selskapet lenge har lovet, sier James Anderson, managing partner i Tesla-aksjonæren Lingotto Investment Management.