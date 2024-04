Det er en korreksjon på gang i aksjer eksponert mot kunstig intelligens (AI). Men én som ikke har latt seg skremme av at Nvidia stupte 10 prosent fredag, er Morgan Stanley-analytiker Joseph Moore.

«Vi anbefaler fortsatt kjøp etter forrige ukes korreksjon. Når det gjelder bredere inntjeningsutsikter, ser vi blandede forhold i inneværende kvartal – selv om det fundamentale generelt sett bunner ut», skriver han ifølge CNBC i et notat mandag.

Fredagens Nvidia-fall ble ifølge analytikeren utløst av blant annet bekymringer om at mangelen på GPU-er (grafikkprosessorer) er i ferd med å lette, men Moore beholder ifølge kanalen sitt optimistiske syn på AI-aksjer – både på kort og lang sikt.

Kursmål: 1.000 dollar

Han gjentar overvekt på Nvidia, med et kursmål på 1.000 dollar.

Nvidia er opp godt over 50 prosent hittil i år, men har falt mer enn 15 prosent så langt i andre kvartal på bekymringer om at selskapet har vokst for mye og for raskt i et usikkert marked.

Aksjen stiger over 3 prosent fra start i mandagens handel, og Moore ser dermed 26-27 prosent oppside fra dagens nivåer.