Elbilprodusenter bekymrer seg for etterspørselen, men det gjør ikke Det internasjonale energibyrået (IEA). I sin rapport «Global EV Outlook» skriver byrået at elbilsalget vil «vokse sterkt» i 2024.

Globalt spår IEA at rundt 17 millioner elbiler vil bli solgt innen utgangen av året, noe som i så fall vil være opp drøyt 20 prosent fra nesten 14 millioner i 2023. Dette peker likevel mot en langt svakere vekst enn den på 35 prosent fra 2022 til i fjor.

– Det fortsatte momentumet for elbiler er tydelig i våre tall, selv om det er sterkere i noen markeder enn andre, sier IEA-direktør Fatih Birol.

– Mot ny vekstfase

2023-etterspørselen var stort sett konsentrert om Kina, Europa og USA, men veksten tok seg ifølge byrået også opp i fremvoksende markeder som Vietnam og Thailand, hvor elbilene utgjorde henholdsvis 15 og 10 prosent av samlet bilsalg.

I 2024 spår IEA at rundt 10 millioner elbiler vil bli solgt, tilsvarende en elbilandel på omtrent 45 prosent. Ifølge rapporten estimeres elbiler å utgjøre én av ni solgte i USA og én av fire solgte i Europa, «til tross for generelt svake utsikter for personbilsalg og utfasing av subsidier i noen land.»

– Istedenfor å avta, ser den globale elbilrevolusjonen ut til å forberede seg på en ny vekstfase. Basert bare på dagens politiske innstillinger, vil nesten én av tre biler på veiene i Kina være elektrisk innen 2030 – og nesten én av fem både i USA og EU. Dette skiftet vil få store ringvirkninger for både bil- og energisektoren, fortsetter Birol.

Salget kraftig ned

IEA mener bølgen av investeringer i batterifabrikker vil forsterke forsyningskjeden for elbiler, og samtidig møte bilprodusentenes ambisiøse vekstplaner. Men byråets optimisme står i kontrast til uttalelser fra nettopp produsentene, som advarer om avtakende interesse for elbiler grunnet prisnivå og mangel på ladepunkter.

Verdens to største elbilprodusenter – Tesla og BYD – meldte begge om kraftig fallende salg i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

For Tesla falt leveransene nesten 9 prosent på årsbasis. Analytikere frykter for førstekvartalsrapporten når den legges frem etter børsens stengetid i USA, og aksjen falt over 3 prosent mandag. For kinesiske BYD steg leveransene 13 prosent på årsbasis i første kvartal, men dette var kraftig ned fra årsveksten på 85 prosent i samme periode i fjor.