Norske myndigheter stiller seg bak svensk Easee-vedtak

Det svenske Elsäkerhetsverket besluttet mandag at Easee slipper å betale en kjemperegning for feilretting på allerede installerte ladere av typen Easee Home og Easee Charge.

Beslutningen for også støtte i Norge, der både Nkom og DSB stiller seg bak vedtaket.

– Vi stiller oss bak det svenske vedtaket og det betyr at Easee Home og Easee Charge kan stå som installert uten at videre tiltak i installasjonen eller produktet kreves, skriver seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Jon Eirik Holst i en epost til Aftenbladet.

I likhet med Sverige begrunnes avgjørelsen med at risikoen for alvorlige feil er så lav at tiltak er unødvendig.

(NTB)