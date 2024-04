Spotify melder om et driftsresultat på rekordhøye 168 millioner euro i første kvartal 2024, en forbedring fra minus 156 millioner euro i samme periode i fjor og over Bloomberg-konsensus på 156,3 millioner euro.

Inntektene steg fra 3.042 til 3.636 millioner euro, mot ventet 3.610 millioner euro. Bruttomarginen gikk fra 25,2 til 27,6 prosent.

Premium-inntektene steg fra 2.713 til 3.247 millioner euro, drevet av 14 prosent abonnentvekst på årsbasis og 5 prosent økning i gjennomsnittsinntekten pr. bruker (ARPU).

Jubel på Wall Street

Rapporten blir godt mottatt av markedet, og aksjen stiger nesten 10 prosent i førhandelen i New York.

– Vi har snakket om 2024 som året for å få fart på inntektene, og vi leverer på den ambisjonen. Nå som vi har skiftet fokus til sterk topplinjevekst og marginekspansjon, ser vi en klar mulighet for å sikre at vi også fortsetter veksttakten i den øvre enden av guidet intervall. Jeg har en god følelse for endringene vi iverksetter, og er fortsatt veldig trygg på vår evne til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier toppsjef og medgründer Daniel Ek i en kommentar.

Før dagens tallfremleggelse hadde Spotify steget over 60 prosent på Wall Street så langt i år.

En sosial overraskelse

Det rekordhøye driftsresultatet kom til tross for at de sosiale kostnadene kom inn på 82 millioner euro, 74 millioner euro over selskapets guiding grunnet aksjekursoppgangen i løpet av kvartalet. Denne effekten ble dog mer enn oppveid av lavere markedsførings- og personalkostnader.

Antallet månedlige aktive brukere (MAU) steg 19 prosent på årsbasis til 615 millioner, men var ventet inn på 617,9 millioner. Netto brukervekst på 3 millioner ifølge rapporten var på linje med guidingen.

Antallet månedlige premium-brukere (MPU) steg 14 prosent til 239 millioner, mot ventet 239,3 millioner.

Sterk resultatguiding

For andre kvartal guider Spotify inntekter på 3,8 milliarder euro og et driftsresultat på 250 millioner euro, og dermed en bruttomargin på 28,1 prosent. Bloomberg-konsensus peker mot henholdsvis 3,76 milliarder euro og 175,3 millioner euro.

MAU-prognosen for kvartalet ligger på 631 millioner, og MPU-prognosen på 245 millioner. Dette er under forventede 637 og 246,1 millioner.

Strømmegiganten genererte en kontantstrøm fra driften på 211 millioner euro i løpet av kvartalet, noe som er en kraftig forbedring fra 59 millioner euro i samme periode i fjor.