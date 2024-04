Bitcoin har hatt et sterkt 2024, med en oppgang på over 50 prosent siden nyttår, og dobling siden samme tid i fjor. De siste månedene har kryptovalutaen bikket 70.000 dollar ved flere anledninger, men i skrivende stund er kursen falt tilbake med drøyt 10 prosent til 63.600 dollar.

Det er imidlertid mer å gå på, ifølge Standard Chartered. Deres øverste kryptoanalytiker Geoffrey Kendrick forventer nemlig at bitcoin skal opp med mer enn 100 prosent innen kalenderen har bikket 2025.

I en fersk analyse ser han Bitcoin stige til 150.000 dollar i løpet av 2024, noe som tilsvarer en oppgang på 135 prosent fra dagens nivå. Samtidig spås Ethereum i 8.000 dollar, fra dagens nivå på 3.150 dollar.

– De dårlige nyhetene for Bitcoin og Ethereum er allerede priset inn. Positive strukturelle drivere tar over etterhvert som de negative driverne forsvinner, sier Kendrick ifølge CNBC.

Han trekker frem lavere risiko for en storkrig i midtøsten. Usikkerheten som rammet i forkant av Irans angrep på Israel for to uker siden, senket de fleste kryptovalutaer, så vel som det bredere markedet.

Begrenset nytt tilbud i etterkant av Bitcoin-halveringen, samt økende tilgang til handel via egne Bitcoin-produkter, vil også drive prisene oppover resten av året. Årets topp på 73,797.68 ble nådd i midten av mars.

Oppgraderingen fra Standard Chartered-analytikeren skjer kort tid etter at hedgefondforvalter Mark Yusko spådde bitcoin-prisen til samme nivå, 150.000 dollar, innen utgangen av året. Han forventet videre en tidobling av kursen de neste ti årene.