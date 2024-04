Google-eide Alphabet slapp tall for første kvartal ved børsslutt torsdag kveld. Teknologikjempen, som har rapportert økende vekst de fire siste kvartalene, leverte nok en gang sterkere enn ventet.

Selskapet tjente 80,5 milliarder dollar i første kvartal, mot 69,79 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Dette er en omsetningsvekst på over 15 prosent.

På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 78,73 milliarder dollar, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor, ifølge WSJ.

Selskapet rapporterte en inntjening per aksje på 1,89 dollar. På forhånd var det spådd en inntjening på 1,51 dollar per aksje.

Tek-kjempen annonserte også at de skal betale utbytte for første gang i juni i år på 20 cent per aksje. I tillegg til et tilbakekjøp av 70 milliarder dollar aksjer, til fordel for selskapet og aksjonærer.

Leverte solide tall

Googles inntekter kommer blant annet fra digitale annonser knyttet til ulike Google-tjenester som Youtube og selve søkemotoren, i tillegg til AI-teknologi og skytjenesten Google Cloud.

I forkant av tallslippet har analytikerne følgt nøye med på Alphabet sine inntekter fra Google Cloud-virksomheten, Youtube annonser og selskapets AI-teknologi.

Selskapet rapporterte en inntjening på 9,57 milliarder dollar fra Google Cloud-segmentet. Markedet forventet på forhånd en omsetning på 9,25 milliarder dollar.

Tek-kjempen hadde inntekter fra Youtube annonser på 8,09 milliarder dollar, mot ventet 7,72 milliarder dollar.

Lanserte egen språkmodell

Google henger fortsatt med i AI-kappløpet og tok nylig opp kampen igjen da de lanserte sin egen språkmodell Gemini, som blant annet konkurrerer med OpenAI sin ChatGPT.

Google planlegger å lisensiere Gemini til sine kunder gjennom Google Cloud-plattformen, slik at kundene kan utnytte dem i sine egne applikasjoner.

Alphabet-aksjen har steget 60 prosent det siste året, og er opp 11 prosent hittil i år.

I etterhandelen stiger aksjen over 13 prosent kl. 22:40.