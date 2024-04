Schibsted kjøper Finn-aksjer av Polaris Media

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Fredag morgen la Schibsted frem kvartalstall. Samtidig ble det også kjent at Schibsted kjøper 9,99 prosent av Finn.no fra Polaris Media. Sistnevnte har vært minoritetseier i Finn siden selskapet ble stiftet i 2000.

Transaksjonsverdien oppgis til 2,5 milliarder, hvilket priser Finn til 25 milliarder kroner på 100 prosents basis. Schibsted vil gjennomføre transaksjonen ved utstedelse av nye Schibsted B-aksjer til Polaris Media.

– Vi er glade for å ha nådd denne avtalen med Polaris, som sikrer fullt eierskap og kontroll over Finn. Dette er et nytt skritt mot å forenkle Schibsteds struktur og utløse selskapets fulle potensial, etter salget av vår mediavirksomheter til Stiftelsen Tinius som ble gjort i desember i fjor, sier avtroppende konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted.

På nivå med forventningene

I første kvartal fikk Schibsted et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA på 454 millioner kroner, opp fra 423 millioner kroner i samme periode i fjor.

På forhånd ventet analytikerkorpset en EBITDA på 457 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

– Operasjonelt ble vår finansielle resultater negativt påvirket av det fortsatt volatile makroøkonomiske miljøet og de strukturelle endringene i selskapet. De underliggende inntektene falt med 1 prosent til 3.794 millioner kroner, sier Skogen Lund.

Schibsted (Mill. kr) 1. kv. /24 1. kv. /23 Driftsinntekter 3.794 3.776 EBITDA 454 423 Resultat før skatt −216 144 Resultat etter skatt −239 135

Svakere lønnsomhet

Forretningsområdet nordiske markedsplasser hadde en underliggende inntektsvekst på 9 prosent, mens EBITDA endte på 411 millioner kroner. Det tilsvarer en nedgang på 2 prosent.

Konsensusestimater viser at det var ventet en EBITDA på 426 millioner kroner.

– Nedgangen forklares hovedsakelig med investeringer i transaksjonsmodeller og overgangen til en enhetlig teknologiplattform. Samtidig hindrer den pågående reorganiseringen av gruppen gjennomføringen av kostnadstiltak, sier Skogen Lund.

Medievirksomheten leverte en EBITDA på 61 millioner kroner, mot en forventning på 50 millioner kroner.

Lønnsomheten er blitt forbedret betydelig sammenlignet med første kvartal i fjor på grunn av kostnadsreduksjoner fra kostnadsprogrammet som ble annonsert i fjor, sier konsernsjefen.