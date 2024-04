I desember måtte Tesla tilbakekalle over 2 millioner biler i USA på grunn av en feil med autopilot-funksjonen, i det som ble elbilgigantens største tilbakekalling noensinne.

Nå har samferdselsmyndighetene i USA åpnet en etterforskning for å undersøke hvorvidt Teslas utbedringer er gode nok, skriver Reuters.

Ifølge The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), en etat under landets samferdselsdepartement, skal de ha mottatt flere rapporter om ulykker der Tesla-bilenes førerassistent var i bruk. Disse skal ha fått programvaren oppdatert.

Erkjente problem

Etaten siterer Tesla på at bileierne selv må aktivere den nye programvaren i bilen, samt at de enkelt kan deaktivere den, noe de mener er problematisk. Tidligere har NHTSA bedt bilprodusenten om å gjøre ytterligere tiltak for at sjåførene som bruker autopilot-funksjonen skal bli mer oppmerksomme, og slik at de ikke klarer å misbruke den.

Den enorme tilbakekallingen gjaldt modellene Y, X, S, 3 og Cybertruck i USA. I tillegg har 1,6 millioner biler blitt tilbakekallet i Kina grunnet samme problem.

Tesla erkjente i desember at autopilot-funksjonen ikke var tilstrekkelig sikret for å hindre misbruk fra sjåførene, noe som kunne øke risikoen for en ulykke.