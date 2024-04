Må restrukturere etter kollaps

Få ting definerer kryptohypen bedre enn NFT-ene Bored Ape Yacht Club, en samling digitale aper som mot slutten av 2021 ble enormt populære og på topp ble priset til over 420.000 dollar.

Siden har apene sett et tilsvarende spektakulært prisfall, og nå melder utviklerselskapet Yuga Labs at det sier opp et ubestemt antall ansatte mens selskapet gjennomgår en restrukturering, skriver Bloomberg.

Kjendistungt

Eminem, Snoop Dogg, Paris Hilton, Madonna og Justin Bieber var blant kjendisene som kjøpte seg inn og bidro til å øke apenes popularitet sent i 2021 og tidlig i 2022.

I april samme år toppet prisen ut på 152 ETH, eller 429.000 dollar, og den totale samlingen på 10.000 aper hadde da en samlet markedsverdi på 4.2 milliarder dollar.

Kilde: Coingecko

Verdiene av Bored Ape NFT-er har siden kollapset, og er i dag ned 87 prosent fra toppen.

Justin Bieber skal ha kjøpt sin Bored Ape #3001 for 1,3 millioner dollar i januar 2022, som i sommer lå ute med et bud på 59.000 dollar, ned 95 prosent.

Madonnas Bored Ape #4988, som hun kjøpte for 466.000 dollar i mars 2022, skal ha hatt høyeste bud på 53.000 dollar.

Følte seg villedet

Yuga Labs, som hentet inn 450 millioner dollar med en verdsettelse på 4 milliarder dollar i 2022, har siden møtt kritikk fra investorer.

I et gruppesøksmål fra desember 2022 hevdes det at Yuga, kryptostartupen MoonPay og en rekke kjendiser inkludert Bieber og Madonna lurte dem til å kjøpe Bored Ape NFT-er, uten å opplyse at kjendisene fikk betaling for å promotere apene.