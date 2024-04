Elon Musk landet i Kina

En privatjet tilhørende Tesla-sjef Elon Musk skal søndag ha landet i Beijing, i det som beskrives som et uoffisielt besøk, melder Reuters.

Målet er møter med høytstående kinesiske representanter for å diskutere utrullingen av programvaren Full-Self Driving (FSD) i Kina, samt og få godkjenning til å overføre data samlet inn i landet til USA for å forbedre algoritmer for autonome teknologier.

Tilgjengelig «veldig snart»

Tesla har siden 2021 lagret alle data selskapet har samlet inn fra den kinesiske bilflåten i Shanghai, etter krav fra kinesiske myndigheter, og skal så langt ikke ha overført data til USA.

Selskapet lanserte den mest avanserte autonome autopiloten, FSD, for fire år siden, men har ennå ikke gjort den tilgjengelig i Kina tross for oppfordringer fra kundene.

Musk sa tidligere denne måneden at Tesla kan gjøre FSD tilgjengelig for kunder i Kina «veldig snart», som respons på en forespørsel på sosiale medier.

Samtidig forsøker kinesiske konkurrenter som Xpeng å få et forsprang på Tesla ved å lansere lignende programvare.

Kraftige kutt

Reisen kom bare over en uke etter at han avlyste et planlagt besøk til India for å møte statsminister Narendra Modi grunnet «tunge Tesla-forpliktelser».

Tesla sa denne måneden at det planlegger å permittere 10 prosent av den globale arbeidsstyrken, som følge av fallende salg og en intensiverende priskrig på elbiler fra kinesiske konkurrenter.