Tesla har inngått partnerskap med Baidu for å iverksette kart- og navigasjonsteknologi i Kina, melder flere internasjonale medier mandag, deriblant Financial Times og Reuters.

I MUSK-SAMTALER: Kinas statsminister Li Qiang. Foto: NTB

Avtalen kommer dagen etter at Tesla-gründer Elon Musk kom på et overraskende Kina-besøk, for samtaler med statsminister Li Qiang – nummer to i Beijing-hierarkiet etter president Xi Jinping – og andre høytstående kinesiske representanter om utrullingen av selvkjøringsprogramvaren Full-Self Driving (FSD).

Med Baidu-avtalen har den amerikanske elbilprodusenten forsert et viktig, regulatorisk hinder. En person med kjennskap til saken opplyser til Financial Times at utenlandske selskaper må bruke en av omkring 20 godkjente kinesiske leverandører av kart- og navigasjonssystemer for å operere smarte kjøretøy i Kina.

Markedet applauderer utviklingen, og reagerer med å sende Tesla opp 10 prosent i mandagens førhandel i New York.

Data tilbake til USA

Musks ambisjoner om å rulle ut mer avansert selvkjørende teknologi i landet har også blitt komplisert av krav om lokal lagring av brukerdata nødvendig for å forbedre Tesla-systemene som i stor grad er utviklet i USA. Tillatelse til å overføre denne dataen tilbake til USA har vært tema på møtene med Beijing.

Ifølge Reuters er det ikke umiddelbart klart om den innsamlede dataen tilhører Tesla eller Baidu.

Det å rulle ut FSD-teknologien i Kina vil øke Teslas abonnementsinntekter dramatisk, bemerker Financial Times, som samtidig viser til at den vil bidra til å differensiere selskapets aldrende biler mot de stadig flere konkurrerende, lokalproduserte elbilene.

Tilgangen til høyoppløselige kart beskrives som avgjørende for at selv delvis selvkjørende systemer skal fungere. For å styre trygt, trenger bilene å vite nøyaktig hvor de er – ofte ned til millimeteren.

«Compliance»-test

Teslas elbiler ble søndag inkludert på en liste over mer enn 70 bilmodeller som har fått datasikkerheten «compliance»-testet av en kinesisk bransjegruppe. Tom Nunlist, ekspert på kinesisk teknologiregelverk i det Beijing-baserte konsulentselskapet Trivium, understreker overfor avisen at denne testen ikke er det samme som en godkjennelse for Tesla.

– Det er ikke en sertifisering. Det er ikke en godkjennelse. Det er bare en vurdering. Dette bransjeorganet undersøker på frivillig basis hvordan disse selskapene etterlever et fremvoksende sett av krav, sier han.