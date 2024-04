Nederlandske Philips stiger kraftig i Amsterdam mandag etter at den medisinske utstyrsprodusenten har inngått et forlik på 982 millioner euro (tilsvarende 1,1 milliarder dollar) i USA om skadetilfeller tilknyttet tilbakekallelsen av millioner av søvnapné-masker i april 2021.

STIGER KRAFTIG: Philips-aksjen. Her fra hovedkvarteret i Amsterdam. Foto: NTB

Maskene ble tilbakekalt etter at selskapet fant skum som kunne utsette pasienter for giftige og potensielt kreftfremkallende kjemikalier, og etterhvert ble tusenvis av ansatte avskjediget.

Fra april 2021 til bunnen oktober 2022 stupte aksjen 75 prosent til rundt 12 euro. Siden den gang har den steget nesten 70 prosent frem til fredagens sluttnotering på 19,75 euro.

Mandag spretter aksjen opp 35 prosent til rundt 27 euro, de høyeste nivåene sett siden mars 2022. Likevel er det et stykke opp til de 48 euroene den ble omsatt like før tilbakekallelsen.

Innrømmer ikke skyld

Philips skriver mandag at avsetningen på 982 millioner euro skal dekke utbetaling av erstatningskrav for personskader og medisinsk overvåkning, og at forliket vil eliminere søksmålsrisikoen i USA. Samtidig gjør selskapet oppmerksom på at forliket ikke er en innrømmelse av ansvar eller skyld, eller at noen skader ble forårsaket av Respironics-maskene.

– Pasientsikkerhet og -kvalitet er vår høyeste prioritet, og vi har tatt viktige skritt for ytterligere å håndtere konsekvensene av tilbakekallingen, sier Philips-sjef Roy Jakobs i en uttalelse.

– Utbedringen av maskene er nesten fullført, og testresultatene hittil viser at bruken av dem ikke forventes å medføre betydelig helseskade. Vi beklager bekymringen pasientene kan ha opplevd, legger han til.

Langt fra «worst case»

Barclays-analytiker Hassan Al-Wakeel påpeker ifølge CNBC i et analysenotat at avsetningen er lavere enn de forventede 2-4 milliarder euro.

«Frykten var 10 milliarder euro i et «worst-case scenario.» Dette forliket er et begrenset beløp og avslutter usikkerheten rundt søksmål», skrev han mandag.

I september i fjor forlikte Philips amerikanske krav om økonomiske tap tilknyttet tilbakekallelsen, og satte av 575 millioner euro.

Fortsatt uavklarte saker

Kanalen understreker at Philips fortsatt står igjen med noen uavklarte saker i Europa.

– Dette siste forliket gjør oss stand til å legge de aller fleste sakene bak oss, og lar oss fokusere på å bringe Philips tilbake dit vi hører hjemme, sier han til CNBC.

Mandag gjentok Philips dessuten sin 2024-guiding på 3-5 prosent vekst i sammenlignbart salg fra i fjor, og kontantstrømmen ble jekket opp fra 0,9 til 1,1 milliarder euro.

I første kvartal tapte selskapet 998 millioner euro. Justert for engangseffekter var resultatet positivt med 388 millioner euro, noe som var i overkant av konsensus. Inntektene gikk fra 4,17 milliarder euro i første kvartal i fjor til 4,14 milliarder euro i samme periode i år.