Bernstein har hatt en «market perform»-anbefaling på Apple i mer enn to år, men oppgraderer nå aksjen til «outperform», melder CNBC. Kursmålet holdes uendret på 195 dollar.

Meglerhuset mener at investorer rett og slett bør gjøre som Warren Buffett og investeringsselskapet Berkshire Hathaway, Apples største aktive aksjonær. Selskapet har vært et av investorens mest lukrative veddemål siden Berkshire først gikk inn i selskapet i 2016.

«Til tross for ryktet sitt som en langsiktig «kjøp-og-hold-investor», har Buffett vært bemerkelsesverdig disiplinert når det gjelder å øke i Apple når aksjen er relativt billig og ta eksponeringen ned når den er relativt dyr. Vi oppfordrer investorer til å følge etter, det vil si øke posisjonen ved multipler på 25 ganger inntjeningen eller lavere, og å ta den ned ved multipler over 30 ganger inntjeningen», skriver analytiker Toni Sacconaghi ifølge kanalen i et notat.

Sender aksjen opp

Wall Street reagerer med å sende aksjen opp 3-4 prosent til 175,65 dollar i tidlig handel mandag, og dermed er det 11 prosent igjen opp til Bernsteins kursmål.

«Vi mener gjeldende svakhet i Kina er mer syklisk enn strukturell, og merker oss at Apples Kina-virksomhet historisk sett har svingt mye mer enn Apple totalt», heter det ifølge CNBC videre i analysen som hevder at funksjoner for generativ kunstig intelligens (AI) vil gi Apple forutsetninger for et sterkt iPhone 16-salg.

Bernsteins oppgradering kommer før Apple legger frem tall torsdag kveld denne uken.