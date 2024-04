Easee-gründer Jonas Helmikstøl slutter i selskapet han startet, og tar med seg tidligere programvaresjef Ola Stengel for å starte opp et nytt selskap, skriver DN.

– Fyrstikk er et selskap som skal sette i gang nye selskaper. En selskapsgenerator, sier Helmikstøl og legger til at fokus blir på å bygge bærekraftige og skalerbare selskaper innen energisektoren.

– Det kan være relatert til elbillading, solceller, batteri og smarthus. Det blir en fortsettelse på tanken om et økosystem slik vi har startet å bygge i Easee. Men vi vil ikke gjøre noe som er i direkte konkurranse med Easee, fortsetter han overfor avisen og påpeker at de har konkurranseklausuler som del av aksjonæravtalen.

Selger seg noe ned

Helmikstøl har som mål å finansiere den første fasen av utviklingen selv, og røper at han vil selge seg noe ned i Easee som han fortsatt eier drøye 25 prosent av.

Samtidig som Helmikstøl og Stengel trekker seg ut, har duoen ifølge DN signert en samarbeidsavtale med Easee om å støtte til produktutviklingen i en periode.

– Jeg føler på en måte på en lettelse. Tiden er moden for meg å trekke meg ut. Jeg er sikker på at selskapet klarer seg fint uten meg, sier Helmikstøl videre.

Slipper å reparere

Det er over ett år siden Elsäkerhetsverket i Sverige stanset salget av Easee-produktene Home og Charge. Salgsforbudet snudde alt på hodet, selskapet måtte refinansieres og det ble iverksatt massepermitteringer. Helmikstøl selv måtte slutte som toppsjef.

Easee tok også salgsforbudet til retten, men valgte tidligere denne måneden å trekke saken.

Samtidig med innføringen av salgsforbudet, fremmet Elsäkerhetsverket krav om tiltak for laderne Easee allerede hadde installert i Sverige. Men for en drøy uke siden ble det klart at selskapet slipper å reparere disse laderne – i tillegg til dem som er installert i Norge, skriver DN tirsdag.

Videre har selskapet fått akseptert ny dokumentasjon av myndighetene i Sveits.