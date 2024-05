Google sa opp 200 ansatte før tallslipp

Rett i forkant av kvartalsrapporten 25. april sa Google opp minst 200 ansatte fra sin kjernevirksomhet, skriver CNBC, som hevder å ha sett interne dokumenter.

I tillegg skal flere stillinger ha blitt flyttet til India og Mexico.

Kjernevirksomheten er ansvarlig for den tekniske grunnmuren i Googles produkter samt sikkerhet. Avdelingene innen virksomheten inkluderer informasjonsteknologiutviklere, selskapets Python-utviklerteam, teknisk infrastruktur, sikkerhetseksperter, app-utviklere og diverse ingeniørroller som skal sikre at driften går som den skal.

Minst 50 av stillingene som ble fjernet var innen ingeniørfag ved selskapets kontorer i California, ifølge CNBC, som skriver at Google vil ansette tilsvarende roller i Mexico og India.

Asim Husain, visepresident for Google Developer Ecosystem, kunngjorde nyhetene om oppsigelsene i en intern e-post til de ansatte forrige uke. Han fortalte også ansatte på et møte at dette var den største planlagte nedbemanningen for teamet hans i år.

«Vi har til hensikt å opprettholde vår nåværende globale tilstedeværelse samtidig som vi utvider oss i høyvekstområder for arbeidskraft globalt, slik at vi kan operere nærmere partnerne våre og utviklerfellesskapene,» skrev Husain i e-posten ifølge Google.

Googles morkonsern Alphabet meldte i fjor at selskapet skal nedbemanne med rundt 12.000 jobber, tilsvarende 6 prosent av arbeidsstyrken. Grunnen skal være en nedgang i annonsemarkedet, selv om annonseinntektene har hentet seg noe inn i det siste.