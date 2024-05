Børsvinner doblet tapene

Teknologiselskapet Napatech, som produserer nettverksakseleratorer, har gått som en kule på Oslo Børs denne våren. På tre måneder har kursen mer enn doblet seg, mens på et år har aksjen gått tregangeren.

Torsdag legger selskapet frem kvartalstall for første kvartal. Det viser et tap på 24,3 millioner danske kroner, med driftsinntekter på 21,5 millioner danske kroner.

Tilsvarende tall for første kvartal 2023 var et tapt på 12,8 millioner dkk på en omsetning på 37,1 millioner dkk.

Det var på forhånd ventet at første kvartal ville bli svakt, ettersom en av selskapets hovedkunder er i en prosess med å tømme lageret etter covid-19, noe som førte til lavere salg. Resten av ordrestrømmen var svak, på bakgrunn av en utsettelse av en større ordre.

Selskapet opprettholder guidingen for 2024, med driftsinntekter på 170-180 millioner danske kroner og et resultat på minus 15 millioner for årets som helhet.