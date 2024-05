Kritiserer Meta for spredning av falske annonser

Meta eier både Instagram og Facebook. I en video de to mediene har publisert på Facebook, henvender profiler fra kanalene seg til Meta.

De viser flere eksempler på falske og spektakulære nyhetssaker der medieprofiler er avbildet.

– Disse annonsene koster oss ikke bare vår troverdighet. De skaper også generell mistillit til medier i Danmark, sier en av profilene i videoen.

Politiken skriver at DR, TV 2 og B.T. for to uker siden sendte et åpent brev til Meta, der de ba selskapet om å fjerne falskt innhold der kjente personligheter misbrukes for å villede.

Politiken og faktasjekksiden TjekDet har undersøkt omfanget av svindelen. Framgangsmåten er at bilder av kjente mennesker brukes for å trekke folk til å klikke seg inn på falske investeringsplattformer, der man blir lovet muligheter for å tjene store summer på kryptovaluta.

I april gikk TjekDet gjennom 500 annonser med en kjent TV-personlighet fra 2024 og fant ut at den da var blitt sett 650.000 ganger, skriver Politiken.

(©NTB)