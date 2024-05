Byttet ut tall - stjal 700 mill.

En kryptoinvestor ble før helgen svindlet for over 700 millioner kroner i wrapped bitcoin (WBTC), etter å ha blitt offer for et såkalt address poisoning-angrep, ifølge sikkerhetsselskapet CertiK.

Angrepet innebærer å lure offeret til å sende en legitim transaksjon til feil lommebokadresse ved å etterligne de første og siste seks tegnene i den ekte lommebokadresse, i håp om at avsender ikke merker det.

Lommebokadresser kan være opptil 42 tegn lange. I dette tilfellet etterlignet angriperen en transaksjon på 0,05 ether (ETH) før svindleren mottok 1,155 WBTC fra offeret.

Store tap

Sikkerhetsplattformen Cyvers og blockchain-etterforskeren ZachXBT bekrefter at 68 millioner gikk tapt i angrepet, og føyer seg inn i rekken av tyverier som i første kvartal utgjorde 3,6 milliarder kroner i tap for kryptoinvestorer.

I fjor ble det totalt registrert 2 milliarder dollar i tap til hacking, svindel og angrep på desentraliserte finans (DeFi),



Krypto-hypen er tilbake

Etter en lengre periode på lavere nivåer har kryptovinteren slått over i vår og Bitcoin-prisen passerte i mars ny all-time-high på 73.750 dollar.

Prisene er kommet kraftig ned igjen den seneste måneden, men ifølge Bloomberg er risikokapitalaktører på nytt i gang med å hente kapital til nye kryptostartups, selvtilliten blant «krypto bros» er tilbake og det pøses millioner inn i nye «meme»-coins.

Det seneste eksempelet er dovendyr-mynten Slerf, hvor utvikleren ved et uhell slettet 10 millioner dollar samlet inn fra tidligfaseinvestorer med et tastetrykk.

Utvikleren innrømmet feilen offentlig, som igjen førte til stor oppmerksomhet og en massiv økning i handelsvolumet til 2,7 milliarder dollar i løpet av 24 timer.