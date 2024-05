Inntektsvekst for Pexip

Videokonferanseselskapet Pexip har mandag morgen lagt frem tallene for første kvartal. De viser en omsetningsvekst på 12 prosent til 292 millioner kroner, opp fra 261 millioner i samme periode i fjor.

På forhånd hadde analytikerne ifølge TDN Direkt spådd inntekter på 283 millioner kroner.

EBITDA i perioden endte på 57,7 millioner kroner, opp fra 35,1 millioner. Analytikerne ventet en EBITDA på på 57,1 millioner kroner.

Pexips årlige gjentagende inntekter (ARR) kom inn på 104,8 millioner dollar i første kvartal, mot ventet 104,6 millioner dollar. I samme kvartal for ett år siden endte ARR-inntektene på 98,3 millioner dollar.

Selskapet gjentar nå sin guiding om en ARR-vekst på 5-10 prosent i 2024, og en EBITDA-margin på 13-18 prosent.

«Pexips økonomiske mål på mellomlang sikt er å konsekvent levere over 10 prosent vekst i årlig tilbakevendende inntekter, samt å ha en EBITDA-margin på over 20 prosent med høy kontantkonvertering», skriver selskapet, og påpeker at de har som mål å gjøre dette ved å fokusere på nisjer der Pexip har et unikt konkurransefortrinn og en vei til å bli klar markedsleder.