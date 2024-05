Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway avholdt i helgen sitt årlige aksjonærmøte, og der kunne investorlegenden selv avsløre at han har solgt seg helt ut av Paramount med tap.

– Jeg var 100 prosent ansvarlig for Paramount-beslutningen. Det var 100 prosent min beslutning. Nå har vi solgt alt, og vi tapte ganske mye penger, sa han ifølge CNBC.

60-70 prosent fall

Dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) viser at Berkshire eide 63,3 millioner aksjer i Paramount ved utgangen av 2023. Da sto aksjen i 14,80 dollar, noe som priset Paramount-posten til rundt 937 millioner dollar. Posten hadde da blitt redusert med rundt en tredjedel i løpet av fjerde kvartal i fjor.

Investeringsselskapet kjøpte ifølge kanalen sine første (B)-aksjer i Paramount i første kvartal 2022, da aksjen svingte mellom 30 og 40 dollar. Siden har omsetningssvikt, utbyttekutt og toppsjef-exit bidratt til å sende aksjen ned 44 prosent i 2022 og ytterligere 12 prosent i 2023.

Så langt i 2024 har forbrukernes flukt fra tradisjonell betal-TV og strømmetjenestens manglende evne til å tjene penger sørget for å senke aksjen ned ytterligere 12 prosent. I mandagens førhandel på Wall Street er Paramount derimot opp over 4 prosent til 13,47 dollar.

Oppkjøpsinteresse

I forrige uke ble det kjent at Sony Pictures og Apollo Global Management har lagt inn et kontanttilbud på 26 milliarder dollar for Paramount. Dette var det andre budet fra Apollo, og Paramount har tidligere også vært i oppkjøpssamtaler med David Ellisons Skydance Media.

Videre har Paramount solgt forlagshuset Simon & Schuster til en annen private equity-gigant: KKR.

Buffett uttalte ifølge CNBC lørdag at Paramount-fadesen har fått ham til å tenke grundigere på hva folk prioriterer i fritiden. Han har tidligere sagt at strømmemarkedet har for mange aktører, noe som resulterer i en intens priskrig.