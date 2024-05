Toyota la onsdag frem et driftsresultat på rekordhøye 5.300 milliarder yen (rundt 34 milliarder dollar) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars, men advarte samtidig om at investeringer vil tynge regnskapet for inneværende år.

Verdens største bilprodusent guider et driftsresultat på 4.300 milliarder yen, altså nesten 19 prosent ned sammenlignet med fjoråret og betydelig under analytikernes forventninger.

– Vi er langt bak

På onsdagens pressekonferanse varslet konsernledelsen investeringer på 1.700 milliarder yen (11 milliarder dollar) i «vekstområder» som kunstig intelligens (AI), elbiler og programvare. Utenlandske bilprodusenter søker nå partnerskap med kinesiske selskaper for å holde seg konkurransedyktige i verdens største elbilmarked, og sent i april lanserte Toyota et partnerskap med Tencent – eieren av superappen WeChat.

– Vi er langt bak våre kinesiske konkurrenter på noen områder, og må komme oss gjennom noen tøffe år der vi unngår å bli sugd inn i en priskrig med lokale merker. Vi må tenke på hvordan vi kan fremskaffe en «game change» gjennom økte investeringer, sa finansdirektør Yoichi Miyazaki ifølge Financial Times.

Yen-svekkelse

I første kvartal fikk Toyota et driftsresultat på 1.110 milliarder yen, opp 77 prosent fra samme periode i fjor, godt hjulpet av yenen svekket seg kraftig mot dollar. Konsernet solgte i løpet av første kvartal 374.000 biler i Kina, 1,6 prosent færre enn i samme periode i 2023.

På konsernnivå var bilsalget stort sett flatt på 2,4 millioner enheter i kvartalet, etter at flere sikkerhets- og dataskandaler rammet salget i Japan. For hele inneværende regnskapsår guider Toyota ifølge avisen nå salg av 10,4 millioner biler, ned fra 10,3 millioner biler i fjor.

Tilbakekjøp

I tillegg til investeringene varslet Toyota-sjef Koji Endo tilbakekjøp av egne aksjer for 1.000 milliarder yen.

– Tilbakekjøpsprogrammet var den største overraskelsen, og kan gjenspeile en bredere endring av hvordan konsernet styres, sier analysesjef Koji Endo i SBI Securities til Financial Times.

– En pause i resultatveksten var uunngåelig, etter at sikkerhetstestskandalen i datterselskapet Daihatsu har tæret på ansatte og leverandører, legger han til.