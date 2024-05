Ledelsen kjøper aksjer etter kurshopp

Konsernsjef Melissa Mulholland har kjøpt 3.500 aksjer i Crayon Group til en kurs på 100,50 kroner, og finansdirektør Brede Huser har kjøpt 2.500 aksjer i selskapet til en kurs på 100,49 kroner, fremgår det av en børsmelding onsdag.

Tilsammen har de to Crayon-toppene kjøpt Crayon-aksjer for drøyt 600.000 kroner. Mulhollands beholdning i eget selskap er på 33.386 aksjer etter handelen. Huser har økt sin beholdning til 14.000 Crayon-aksjer.

De to primærinnsidernes aksjekjøp onsdag kommer dagen etter at teknologiselskapet la frem sine tall for første kvartal, som ble belønnet med jubel blant analytikerne og en kursoppgang på 15,5 prosent til 100,00 kroner på Oslo Børs.

Høyere kursmål

Onsdag har forøvrig Carnegie og BNP oppjustert sine kursmål for Crayon-aksjen. Begge meglerhusene har samtidig gjentatt sine kjøpsanbefalinger.

SEB har i en ny analyse holdt både kjøpsanbefaling og kursmål uendret. Meglerhuset mener selskapet leverte greit i første kvartal, men at tallene ikke var noen «home run».