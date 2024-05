Uber melder om et resultat etter skatt på minus 654 millioner dollar, eller 32 cent pr. aksje, i første kvartal 2024. Dermed økte underskuddet fra 157 millioner dollar, eller 8 cent pr. aksje, i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble snudd fra minus 262 til pluss 172 millioner dollar. Inntektene steg 15 prosent til 10,1 milliarder dollar.

FactSet-konsensus pekte mot et resultat etter skatt på (pluss) 500 millioner dollar, mens inntektene kom inn som ventet.

Booking skuffer

– Resultatene viser igjen vår evne til å levere konsistent, lønnsom vekst i stor skala, sier Uber-sjefen Dara Khosrowshahi ifølge rapporten i en uttalelse.

Markedet lar seg likevel skuffe, og Uber faller over 8 prosent i onsdagens førhandel på Wall Street.

Uber fikk 37,7 milliarder dollar i bruttobestillinger i første kvartal, opp 20 prosent fra samme periode i fjor, men under analytikernes forventning på 37,9 milliarder dollar.

For inneværende kvartal guider selskapet 38,75-40,25 milliarder dollar i bruttobestillinger og 1,45-1,53 milliarder dollar i EBITDA. Her lå analytikerne inne med henholdsvis 40 og 1,49 milliarder dollar.

Søksmål tynger

Det er verdt å merke seg at 721 millioner dollar i nedskrivninger på aksjeinvesteringer tynget regnskapet for Uber i årets første kvartal. Det samme gjorde avsetninger til rettslige prosesser selskapet har gående i flere land.

Inkludert i de juridiske kostnadene var 178 millioner dollar som ble betalt for å forlike et gruppesøksmål anlagt av taxisjåfører i Australia.

Både Uber og konkurrentene sliter ifølge Financial Times med regulatorisk motvind globalt, særlig rundt betaling av sjåfører og fraktmannskaper. Tidligere denne måneden leverte over 10.000 taxisjåfører i London inn et søksmål på 250 millioner pund.