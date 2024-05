Ifølge kilder Bloomberg har snakket med, skal OpenAI snart lansere en ny funksjon for ChatGPT, kanskje allerede så tidlig som tirsdag. OpenAI har ikke kommentert saken.

Ryktene hevder at språkmodellen skal få sin egen søkemotor. I dag er ChatGPT-4 integrert med Microsofts Bing som søkemotor.

Angivelig skal den nye funksjonen tillate brukere å stille spørsmål til ChatGPT og motta svar som bruker detaljer fra nettet med henvisninger til kilder. Den vil også inkludere bilder sammen med skriftlige svar på spørsmål. For eksempel, hvis en bruker spør ChatGPT hvordan man bytter et dørhåndtak, kan resultatene inkludere et diagram som illustrerer oppgaven.

Flere søkemotor utfordrere

I tillegg til OpenAI, har en annen aktør nylig dukket opp som en utfordrer til Googles dominans innen søkemotorbransjen. Start-up selskapet Perplexity har nylig oppnådd en verdsettelse på 1 milliard dollar ved å tilby en AI-drevet søkemotor som vektlegger nøyaktighet og siteringer.

Google har også vært travle med å redefinere sin kjerne rundt søk ved hjelp av AI. De forventes å avsløre de nyeste planene for sine Gemini AI-modeller under selskapets årlige I/O-arrangement neste uke.