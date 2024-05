Disse tek-aksjene bør du satse på

Goldman Sachs peker på skjulte perler i teknologisektoren.

Analysehuset uttalte denne uken at det finnes flere potensielle underprisede tek-aksjer å kjøpe i markedet nå, skriver CNBC.

Blant de mest undervurderte teknologiaksjene fremhever Goldman Sachs Microsoft, Teledyne Technologies, Arista Networks, Toast og AppLovin, skriver nettstedet.



Per fredag har 92 prosent av selskapene i S&P 500 rapportert kvartalsresultater, og 79 prosent av disse har overgått estimatene, ifølge FactSet.

Teknologisektoren har rapportert en årlig inntjeningsvekst på 23,2 prosent, uttaler John Butters, senioranalytiker for inntjening hos FactSet til CNBC.

– En langvarig kontantstrøm

«Du vil ikke gå glipp av aksjene til Teledyne Technologies», hevder Goldman-analytikere.

Selskapet, som produserer elektroniske komponenter og avionikksystemer for kommersielle fly, er fremhevet til tross for svake resultater i første kvartal. Analytiker Noah Poponak beskriver selskapet som en «langvarig kontantstrømskaper» som er godt posisjonert for vekst.

Microsoft forventes å fortsette sin oppadgående trend etter sin siste kvartalsrapport i april, ifølge analytiker Kash Rangan.

Han fremhever selskapets store markedspotensial og stabile marginer, støttet av skytjenesten Azure. I tillegg kommer selskapets brede portefølje av tjenester innen kunstig intelligens.

Aksjen har allerede klatret 10 prosent så langt i år.

AI-optimismen vedvarer

Arista Networks, kjent for sine avanserte nettverksløsninger og programvare for skytjenester og storskala-datasenternettverk, ledes av kunstig intelligens. Det er flere positive katalysatorer fremover, ifølge analytiker Michael Ng.

«Aristas finansielle guiding ser ut til å være svært konservativ, og det er grunn til å tro at selskapet vil slå forventningene i de neste kvartalene», sier Ng.

Selskapet sikter mot en økning i inntektene i andre kvartal til mellom 1,62 og 1,65 milliarder dollar.

Toast og AppLovin har også solide resultater og sterke fremtidsutsikter, med vekstmuligheter i innovative annonseformater og AI-forbedringer.

Toast spesialiserer seg på skybaserte programvareløsninger for restaurantindustrien, mens AppLovin opererer innen mobilannonsering og teknologi. De tilbyr en plattform som hjelper apputviklere med å markedsføre og tjene penger på sine applikasjoner.