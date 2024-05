Ensurge Micropower vil hente nye midler til markedsaktiviteter og oppskalering av produksjonen for sine mikrobatterier, opplyser selskapet kort tid etter Oslo Børs' stengetid mandag.

Selskapet har lansert en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer, der opptil 54.775.545 nye aksjer vil bli utstedt, med SEB som tilrettelegger. Detaljer om tegningskurs oppgis imidlertid ikke.

Ensurge-aksjen endte på 1,83 kroner på Oslo Børs mandag, etter et kursfall på 6 prosent. Basert på sluttkursen sikter selskapet mot å hente rundt 100 millioner kroner.

Venter ytterligere midler

I februar hentet selskapet 58,4 millioner kroner i en emisjon – til 30 prosents rabatt. Da hadde Ensurge-aksjen steget 240 prosent på en uke.

Selskapet tilføyde da at det ventet «betydelig finansiering» fra kunder og teknologipartnere de kommende seks til ni månedene. Det samme meldes også nå.

Kursløftet i februar kom da selskapet meldte at det har løst sine teknologiske utfordringer, at det har lyktes med å produsere fullt fungerende solid state-mikrobatterier og at det vil rette fokus mot inntektsvekst.

Ensurge Micropower venter at deres mikrobatteri vil kunne endre markedet for hearables, wearables og tilkoblede sensorer, planlegger oppskalering av kapasiteten ved produksjonsanlegget i San Jose for å møte etterspørselen fra partnere og kunder.

Så langt i 2024 er Ensurge-aksjen opp 182 prosent.

Inntekter i første kvartal

Mandag ettermiddag offentliggjør selskapet også noen av sine regnskapstall for første kvartal 2024.

Inntektene oppgis til 20.000 dollar, mot null i første kvartal i fjor. Driftskostnadene har samtidig økt fra cirka 3,0 millioner til 3,3 millioner dollar.

Selskapets kontantposisjon ved utgangen av første kvartal var på 4,9 millioner dollar, mot 4,8 millioner på samme tid i fjor – og 3,8 millioner dollar ved utgangen av 2023.

Hele rapporten for første kvartal offentliggjøres i morgen, tirsdag 14. mai.