Halvlederprodusenten ARM, datterselskap av SoftBank, planlegger ifølge CNBC å lansere kretskort myntet på kunstig intelligens (AI) neste år, 2025. CNBC viser til en rapport fra Nikkei Asia.

SoftBank eier 90 prosent av ARM, som AI-kjempen Nvidia ble blokkert fra å kjøpe av amerikanske myndigheter for 40 milliarder dollar i 2022.

ARM skal sikte på å bygge en fabrikk som skal konstruere en prototyp av kretskortet innen våren 2025. Masseproduksjon er planlagt å starte høsten samme år.

Tjener på royalties

SoftBank skal også være i samtaler med blant annet Taiwans halvledergigant TSMC for produksjon av AI-kortene.

Planen er at ARM skal designe den grunnleggende arkitekturen som kortene bygges på, og deretter selge lisenser for designet til selskaper som Qualcomm og Nvidia. ARM vil dermed tjene såkalte royalties på hvert salg selskapene gjør. ARM skal også ha hevdet at 99 prosent av premium-smarttelefoner er drevet av teknologi fra ARM.

Selskapet skal stå for utviklingskostnadene for AI-kortene, som ifølge rapporten fra Nikkei kan koste «flere hundre milliarder yen». Én milliard yen tilsvarer om lag 70 millioner norske kroner.

Opp 60 prosent

Når masseproduksjonen er på plass, kan virksomheten skilles ut og plasseres under SoftBank.

ARM-aksjen har steget 58 prosent så langt i år, og selskapet har en markedsverdi på over 113 milliarder dollar. Selskapet ble kjøpt av SoftBank i 2016 for 32 milliarder dollar, og ble notert på Nasdaq i fjor.

SoftBank planlegger å bygge AI-datacentre, drevet av hjemmelagde brikker, i USA, Europa, Asia og Midtøsten så tidlig som i 2026, ifølge Nikkei.