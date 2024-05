Gamestop bykser til etter livstegn fra «Roaring Kitty»

De fleste av oss husker Gamestop-shortskvisen i 2021, da småsparerne på Reddit-forumet r/WallStreetBets samlet seg for å drive opp aksjekursen på Gamestop, og dermed tvinge ut shorterne i aksjen. Resultatet ble at aksjekursen steg over 1.700 prosent i løpet av én måned, etter at kampanjen gikk viralt.

Shorting går enkelt forklart ut på at en aksjonær låner bort aksjer til en annen med avtale om at aksjen skal gis tilbake på et senere tidspunkt. Aktøren som låner aksjen selger den umiddelbart, og håper på at kursen skal falle, slik at den blir billigere å kjøpe tilbake senere når aksjen skal tilbakeleveres.

Risikoen er imidlertid stor, da nedsiden teoretisk sett er uendelig, da det ikke er noe tak for hvor mye en aksje kan stige. Hvis aksjen stiger kraftig, kan shorterne få behov for å dekke shorten så fort som mulig, eller at posisjonene stenges automatisk for å begrense tap. Da stiger kursen kraftig med selvforsterkende effekt, og man får en såkalt «shortskvis», slik vi så for Gamestop i 2021.

Bykser til

Etter toppen i 2021, og noen kraftige byks i starten av 2022, har Gamestop-aksjen falt tilbake og volatiliteten har roet seg.

Nå gjør imidlertid aksjen nye bevegelser, etter at personen som startet hele Gamestop-skvisen, den beryktede «Roaring Kitty» (hvis virkelige navn er Keith Gill), ga det første livstegnet på X på nesten tre år.

Innlegget, et bilde på X (Twitter) av en dataspiller som lener seg fremover i stolen sin for å konsentrere seg og ta spillet mer på alvor, er det første innlegget fra Gill siden 2021. Det er usikkert hva innlegget betyr, men Gamestop-aksjen hopper nær 40 prosent i førhandelen på Wall Street mandag ettermiddag.

Enorme tap

Hedgefondet Melvin Capital, som hadde en betydelig shortposisjon i GameStop, ble et mål for skaren av amatørinvestorene fra Reddit. Hedgefondet led enorme tap, som tvang Citadel og Point72 til å spytte inn nærmere 3 milliarder dollar i Melvin for å sikre økonomien.

Den virale investeringsbølgen førte til at flere meglerhus, som Robinhood, begrenset handel med kraftig shortede aksjer etter det sprengte meglerhusenes clearingmargin. En Robinhood-kunde reiste et gruppesøksmål etter appens beslutning om å begrense handelen med GameStop på plattformen. Robinhood vant imidlertid søksmålet i august i fjor.

Det ble også reist et gruppesøksmål mot Gill, som hevdet at han utga seg for å være en nybegynnerhandler til tross for å være en lisensiert profesjonell.

Hendelsen inspirerte også filmen «Dumb Money» i 2023.