I første kvartal leverte Norbit en omsetning på 404,4 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 7 prosent fra første kvartal 2023.

Driftsresultatet endte på 41,1 millioner kroner, tilsvarende en margin på 10 prosent. I fjor endte tilsvarende post på 78,5 millioner kroner, tilsvarende en margin på 21 prosent – en halvering av marginen. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere marginer i segmentene Oceans og Product Innovation & Realization (PIR).



En betydelig kostnadsøkning til ansatte på 20 millioner kroner sammenlignet med fjoråret må også ta sin del av skylden for det kraftige fallet i marginene.

Guidet margin for 2024 er på 18,7 prosent, ifølge SpareBank1 Markets. Det stilles nå spørsmålstegn til om selskapet vil klare å nå guidingen, gitt det svake utgangspunktet når en fjerdedel av året er gått.

Dette gjør at aksjen faller 7,5 prosent til 62,70 kroner.

I tillegg guides det et svakt andre kvartal i Connectivity-segmentet, som var det eneste som leverte sterkt i første kvartal (se punktliste under for oversikt over de tre hovedområdene). Selskapet forklarer dette med lavere levering av onboard-enheter som følge av endret tidspunkt for ordre.

For Oceans -segmentet kjennetegnes første kvartal ofte av sesongmessig lavere aktivitet. Segmentet hadde inntekter på 121,4 millioner kroner, mot 135,7 millioner kroner i det som var et sterkt første kvartal i 2023. EBIT-marginen var 8 prosent.

Connectivity leverte inntekter på 150,6 millioner kroner, mot 136,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023. EBIT-marginen var 28 prosent.

leverte inntekter på 150,6 millioner kroner, mot 136,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023. EBIT-marginen var 28 prosent. PIR-segmentet rapporterte inntekter på 145,2 millioner kroner i første kvartal, opp 29 prosent fra 112,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023. EBIT-marginen for kvartalet var 3 prosent.

Norbit Q1 Mill. NOK Q1/24 Q1/23 Driftsinntekter 404,4 376,7 Drifstresultat 41,1 78,5 Resultat før skatt 40,4 70,2 Resultat etter skatt 30,2 51,9



Opprettholder guidingen

I april mottok Connectivity en ordre på 160 millioner kroner fra en ny stor europeisk kunde, med levering planlagt i 2025.

Norbit opprettholder guidingen for året, med en målsetning om å levere inntekter rundt 1,7 - 1,8 milliarder kroner og en EBIT-margin på linje med nivået fra 2023, på 18,7 prosent. Inntektene i første halvår ventes å vise en moderat vekst sammenlignet med tilsvarende periode i 2023.

– Det at vi i 2023 innfridde 2024-ambisjonen vår ett år før tiden, gir oss motivasjon til å sette fart inn i denne nye perioden. Den nye Connectivity-kontrakten er et viktig steg på veien mot 2027-ambisjonen, og er i tråd med strategien om både å utvide kundebasen og produkttilbudet vårt, sier Per Jørgen Weisethaunet, adm. direktør i Norbit.