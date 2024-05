Tiktok-ere saksøker amerikanske myndigheter

Ifølge advokatene til de åtte krenker den føderale loven deres rett til ytringsfrihet, nedfelt i det første grunnlovstillegget. Deres innvendinger mot loven ligner de som Tiktok selv trakk fram i sitt søksmål i forrige uke. Saken kan gå helt til høyesterett. Den nylig vedtatte loven gir morselskapet, kinesiske Bytedance, ett år på å selge seg ut.

En talsperson for Tiktok opplyser at selskapet dekker de juridiske kostnadene knyttet til søksmålet, som er fremmet for en domstol i hovedstaden Washington.

I en uttalelse fra justisdepartementet heter det at lovgivningen som kan forby Tiktok, «tar for seg kritiske nasjonale sikkerhetsproblemer på en måte som er i samsvar med det første grunnlovstillegget og andre grunnlovsmessige begrensninger».

– Vi ser fram til å forsvare lovgivningen i retten, heter det.

Bak det nye søksmålet står blant annet en storbonde fra Texas som har vært med i en reklamefilm for Tiktok, en mann i Arizona som ønsker å spre bevissthet om LGBTQ-spørsmål og en person som selger hudprodukter via Tiktoks kommersielle plattform.

Ifølge søksmålet er innholdsprodusentene «avhengige av Tiktok for å uttrykke seg, lære, kjempe for sine saker, dele meninger, skape fellesskap og til og med å livnære seg».

(NTB)