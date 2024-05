Raspberry Pi planlegger børsnotering i London

Britiske Raspberry Pi, som de fleste datanerder kjenner til som produsenten av svært små datamaskiner, melder onsdag at det planlegger å børsnotere seg på London Stock Exchange.

Ifølge Bloomberg sikter selskapet på å verdsettes et sted rundt 500 millioner pund, tilsvarende 6,7 milliarder kroner.

Det britiske aksjemarkedet har slitt med å trekke til seg teknologiselskaper, som det siste året har foretrukket å notere seg på den amerikanske teknologibørsen Nasdaq Composite.

For eksempel ble kretskortprodusenten SoftBanks ARM notert på Nasdaq i 2023, og Ocado skal ha blitt oppfordret av sine investorer til å flytte noteringen fra London til USA, ifølge Sunday Telegraph.

Ifølge Sky News skal også Klarna, som utvikler betalingsløsninger for nett, vurdere Nasdaq for sin børsnotering, som er planlagt et sted i begynnelsen av 2025. En talsmann for Klarna skal imidlertid ha kommentert at selskapet ikke vil dele noen informasjon om en eventuell børsnotering.

Små datamaskiner

Raspberry Pi produserer små datamaskiner med samme navn som selskapet som tar plass på kun ett kretskort. Datamaskinene er omtrent på størrelse med et kredittkort, og brukes ofte for å kontrollere småelektronikk eller elektronikk som er avhengig av lav vekt.

Selskapet har blant annet den japanske forbrukerelektronikkgiganten Sony og den britiske chipdesigneren ARM i ryggen.

Selskapet har solgt om lag 60 millioner enheter i over 70 land frem til dags dato, ifølge CNBC. Rundt 72 prosent av selskapets enhetssalg kommer fra kommersielle kunder som integrerer produktene i fabrikker eller forbrukerenheter.

Raspberry Pi sa onsdag at de hadde inntekter på 265,8 millioner dollar i regnskapsåret som endte i desember 2023.