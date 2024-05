Xpeng AeroHT, et datterselskap av kinesiske Xpeng, planlegger å levere en flyvende bil til kunder i 2026, uttalte det kinesiske elbil-selskapets «co-president» til CNBC fredag.

I fjor introduserte Xpeng AeroHT Land Aircraft Carrier, en stor lastebil med en flyvende, toseters passasjerdrone inni. Den flyvende bilen kan løsne fra lastebilen, og man kan deretter sette seg i dronen og fly den.

Brian Gu, medpresidenten i Xpeng, sa at kjøretøyet vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling i år, med forventet levering i 2026.

– Vi er sikre på dette fordi vi designer kjøretøyet for bruk i utkanten av naturskjønne områder. Vi vil samarbeide med kommuner for å opprette flyveparker og flysoner som lar folk fly uten å måtte få alle de kompliserte godkjenningene, sa Gu.

Xpeng uttalte tidligere i år at den flyvende bilen gjennomgår en sertifiseringsprosess med den kinesiske luftfartsregulatoren. Tidslinjen for 2026 er noe senere enn fjerde kvartal 2025, som Xpeng tidligere hadde nevnt som mål for levering.