Musk videresender alle fra Twitter til X

Dersom du skriver inn adressen til en bruker på twitter.com, skal du heretter sendes til x.com, skrev Musk på nettopp X fredag.

– Alle kjernesystemer er nå på x.com, skriver Musk, som kjøpte daværende Twitter i oktober 2022 for 44 milliarder dollar og senere bestemte seg for å endre navnet. Både den og andre endringer som svakere moderering og kraftige kutt i staben, har møtt stor motbør blant brukerne. Også annonsørene, som var den viktigste inntektskilden, sviktet X/Twitter etter overtakelsen, av frykt for å bli assosiert med hatprat som ikke lenger ville bli stoppet. X avviser at hatprat er et problem.

Navneendringen var ifølge Musk nødvendig for å vise at tjenesten var noe mer enn en nettplattform for korte meldinger. Han vil blant annet legge til en funksjon for å ringe med X og vil at plattformen skal brukes til pengeoverføringer og jobbformidling.

(NTB)