Det svenske private equity-selskapet EQT er ifølge Financial Times i samtaler om å kjøpe dataspill-tjenesteselskapet Keywords Studios for 2,2 milliarder britiske pund.

Selskapene skal diskutere et potensielt bud på 25,5 pund pr. aksje, etter at EQT ble blitt avvist fire ganger. Det seneste budet er mer enn 70 prosent over aksjens markedsverdi ved stengetid på London-børsen fredag.

Budet skal være en betydelig økning fra det forrige budet, og styret i Keywords Studios skal ha skrevet i en uttalelse at styret «vil være tilbøyelig til å anbefale aksjonærene å godta budet», hvis et håndfast bud blir lagt frem.

Ekspansjonsstrategi

Styret kommenterte at selskapet fremdeles har tiltro til vekstplanene, der selskapet sikter på å ekspandere ved oppkjøp av andre selskaper, og at EQT støtter strategien.

Keywords ble grunnlagt i 1998 og er notert på Londons Aim-marked. Selskapet har mer enn 13.000 ansatte i 26 land, og tilbyr tjenester innen spillbransjen som markedsføring og testing.

Kundene inkluderer spillkjemper som Activision Blizzard, Electronic Arts og Tencent, og det har jobbet på store spill som Fortnite og League of Legends.

Selskapet ble børsnotert i 2013 med en markedsverdi på om lag 50 millioner pund.

Halvert fra toppen

Aksjekursen på Keywords har mer enn halvert seg fra toppen i september 2021. Financial Times skriver at kursen har falt som følge av bekymringer fra investorer om at noen av tjenestene selskapet tilbyr, som oversettelse, kan bli erstattet av kunstig intelligens.

For 2023 rapporterte selskapet rekordinntekter på 780 millioner euro, opp 13 prosent fra året før. Samtidig falt imidlertid resultatet før skatt med 49 prosent til 35 millioner euro, der selskapet skyldte på den amerikanske forfatterstreiken for 20 millioner euro i tapte inntekter i andre halvår. Selskapet tilbyr også tjenester til TV- og filmproduksjon.