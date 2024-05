Mener AI-datamaskiner blir vanlig neste år

Datamaskinprodusenten Dell Technologies er ifølge Bloomberg i ferd med å lansere en rekke nye PC-modeller som er optimalisert for oppgaver innen kunstig intelligens (AI).

Adm. direktør Michael Dell skal i et intervju ha sagt at Dell planlegger å levere AI-PCene i et stort volum i år, og at han tror modellene vil være «ganske standard» til neste år.

Såkalte AI-PC-er inneholder en type datachip som etter planen skal kunne akselerere datamaskinens evne til å drive kunstig intelligens, som ved å operere en chatbot. Disse chipene vil bli laget av Qualcomm, opplyses det.

Ifølge Dell skal PCene også inkludere en dedikert AI-tast som kan tilkalle Microsofts AI-tjeneste Copilot. Copilot er Microsofts svar på ChatGPT, og kan gjøre oppgaver som å oppsummere dokumenter eller skrive notater.

Børsrakett

PC-markedet har falt en god del de siste par årene. Under pandemien gjorde markedet et hopp etter at flere forbrukere, bedrifter og skoler kjøpte bærbare datamaskiner, men kundene har ennå ikke valgt å oppgradere til nyere datamaskiner, ifølge Bloomberg.

Med satsingen på AI håper Dell og andre datamaskinprodusenter å blåse nytt liv i etterspørselen.

Til tross for den lave PC-etterspørselen gjør imidlertid Dell-aksjen en kule på børs. Aksjen har steget over 90 prosent så langt i år, for det meste drevet av Dells servervirksomhet. Etterspørselen etter servere har steget kraftig i takt med bruken av AI, og ifølge Dell hadde selskapet en ordrebok på 2,9 milliarder dollar for slike servere i februar.

Analytiker Erik Woodring i Morgan Stanley kommenterte ifølge Bloomberg at Dells AI-server og lagringsvirksomhet ser høyere momentum enn ventet. Analytiker Amit Daryanani i Evercore ISI trakk også frem at Dell har vunnet en stor del av ordrene for Teslas AI-serverutbygging.

Dell har også et nært samarbeid med Nvidia, som produserer AI-kretskort av høy kvalitet.