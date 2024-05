ASMLs nødplan dersom Kina invaderer Taiwan

Rundt 90 prosent av de mest avanserte databrikkene som produseres i verden produseres i Taiwan. Det gjør den til et av verdens viktigste geopolitiske områder.

Øyen med drøyt 24 millioner innbyggere ligger rett under 2.000 kilometer utenfor Kinas kyst og er en viktig brikke i databrikkekappløpet som finner sted mellom USA og Kina.

Det er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) som står for produksjonen av de avanserte brikkene. Brikkene lages med maskiner som TSMC kjøper av nederlandske ASML, hvor ekstremt ultraviolette lysbølger (EUV) brukes til å lage de minste databrikketransistorene som finnes. Transistorene brukes blant annet i de datamaskinene til de aller nyeste jagerflyene.

Kina har i lang tid uttalt at Taiwan er en del av deres territorium, og har tatt til orde for at landet skal bli en offisiell del av Kina.

USA frykter at ved en annektering vil også produksjonskapasiteten tilfalle Kina. Overfor sine nederlandske og taiwanske motparter har USA uttrykt bekymring, og etterspurt planer om hva som skjer dersom Kina skulle invadert Taiwan.

På spørsmål om hvordan sitasjonen i Østkinahavet ser ut, sa tidligere admiral i den amerikanske marinen, John Aquilino, i en høring i mars at alle tegn peker mot at Kina ruster opp for en invasjon av Taiwan i 2027. Han er også tidligere øverstkommanderende for USAs hovedkommando i Stillehavet.