Bouvet hadde i første kvartal 2024 driftsinntekter på rett over 1 milliard kroner, opp fra 945,1 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet i perioden endte på 135 millioner, opp fra 131,6 millioner i fjor.

– Vi legger bak oss et meget godt kvartal med solid omsetningsvekst og sterk lønnsomhet. Vi er svært stolte og glade over resultatene og verdiene vi sammen har klart å skape, sier Per Gunnar Tronsli, adm. direktør i Bouvet.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 880,7 millioner kroner sammenlignet med 813,5 millioner kroner i første kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 8,3 prosent.

Driftsmarginen i første kvartal endte på 13,3 prosent sammenlignet med 13,9 prosent i første kvartal 2023.

Resultat etter skatt endte på 105,2 millioner, opp fra 104,7 millioner i fjor. Utvannet resultat pr. aksje ble 1,01 kroner sammenlignet med 1,00 kroner i fjor.