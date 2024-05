Investorer verden over vil senere onsdag følge spent med på Nvidia, som legger frem kvartalsrapport etter stengetid på Wall Street. Analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors mener selve tallslippet vil utløse en tsunami av kontanter som skal inn i aksjemarkedet.

«Jeg tror det er mye nøling der ute, men slik vi ser det skal markedet opp etter Nvidia-tallene. Derfor vil jeg anbefale å være overvektet i aksjer frem mot rapporten», skriver han ifølge Marketwatch i et kundenotat.

– Betydelig ekstra likviditet

Han bemerker overfor nettstedet at investorer har posisjonert seg ekstremt forsiktig før tallene, rett og slett på grunn av størrelsen og betydningen selskapet har. Lee trekker frem tall som viser at institusjonelle og private investorer bare i løpet av forrige uke økte sine kontantbeholdninger med 16 milliarder dollar.

«Dette er en betydelig mengde ekstra likviditet som befinner seg på sidelinjen», fortsetter Lee, som spår en markant oppgang for Nvidia etter rapporten.

«Gjennomsnittet er over 20 prosent de siste to årene, så sannsynligheten taler for en stor bevegelse», legger han til.

– Vil sette pengene i arbeid

Nvidia-kursen har konsolidert de siste ukene, men aksjen har likevel omtrent doblet seg så langt i 2024.

«Om første kvartal er slutten på den konsolideringen, betyr det at Nvidia kan stige ganske kraftig. Jeg tror det vil trekke penger fra sidelinjen. Det er fortsatt mye kontanter der, og med Nvidia-tallene bak oss tror jeg investorene vil sette pengene i arbeid», skriver Fundstrats analysesjef ifølge Marketwatch.

Nvidia faller 0,6 prosent til 947,92 dollar i tidlig handel på Wall Street onsdag.