Elliptic Labs hadde driftsinntekter på 22,6 millioner kroner i første kvartal, opp fra 4 millioner samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet beløp seg imidlertid til minus 8,3 millioner kroner. Resultat før skatt ble minus 3,2 millioner kroner, mot et tap på 18,4 millioner første kvartal 2023.

Selskapet, som utvikler avansert sensorteknologi for PC-er og mobiltelefoner, melder at noen av hovedkontraktene med store nye kunder har tatt lengre tid enn forventet. Dette gjør at deres tidligere mål om en omsetning på 500 millioner kroner i 2025 blir omdefinert.

Målet om 500 millioner kroner i 2025 går over til en mellomlangsiktig ambisjon i stedet for et punktestimat for 2025.

– Vi tror fortsatt på at det er et spørsmål om «når» og ikke «om» vi vil oppfylle målet om en omsetning på 500 millioner, kommenterer adm. direktør Laila Danielsen.

