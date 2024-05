Saken oppdateres

Styret i Telenor har ansatt Benedicte Schilbred Fasmer som ny konsernsjef etter Sigve Brekke. Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Ifølge meldingen vil Sigve Brekke fratre sin stilling den 1. desember senere i år, etter ni år som konsernsjef. Han har samtidig vært en del av Telenor helt siden 1999.

– Styret har vært på jakt etter den best kvalifiserte kandidaten til å lede Telenor, og vi er glade for at Benedicte Schilbred Fasmer har takket ja til å gå inn i denne rollen, sier styreleder Jens Petter Olsen.

Historisk bankfusjon

Fasmer er i dag konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, som står midt i en av de største bankfusjonene i Norge.

26. oktober 2023 meldte nemlig SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge at de skal slå seg sammen. Fusjonen var planlagt til å gjennomføres innen sommeren, men er blitt utsatt til oktober senere i år.

– Benedicte har gjort en fremragende jobb som konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, og jeg vil takke henne for den innsatsen, engasjementet og resultatene hun har skapt i konsernet, sier styreleder Dag Mejdell i SpareBank 1 SR-Bank, i en separat melding.

Han sier videre at styret har igangsatt prosessen med å finne en etterfølger, og Fasmer vil fortsette i stillingen som konsernsjef inntil videre.

TAR OVER SJEFSSTOLEN: Adm. direktør i Sparebank1 SR-bank, Benedicte Schilbred Fasmer, tar over stillingen som konsernsjef i Telenor etter at Sigve Brekke trer av i slutten av 2024. Foto: Eivind Yggeseth

– Jeg føler meg utrolig privilegert som får muligheten til å lede Telenor. Jeg har jobbet med digital innovasjon og transformasjon i to tiår, og etter min mening står bank og telekombransjen overfor ganske sammenlignbare endringer, sier Fasmer i meldingen.

– En krevende periode

– Jeg gir full gass de siste månedene, så gleder jeg meg til å ønske Benedicte velkommen til Telenor, sier Brekke i meldingen.

GÅR AV: Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, går av etter ni år i sjefsstolen. Foto: Iván Kverme

Han tok over sjefsstolen i august 2015. Siden den gang har aksjen gjort det 50 prosent bedre enn S&P European Telecommunications Index, inkludert utbytter, opplyses det i meldingen.

Aksjekursen er derimot ned 24,7 prosent siden han tok over sjefsrollen, ikke justert for utbytter. Aksjen bikket all-time high i januar 2018, da den ble handlet for 191 kroner. Denne toppen ble nesten slått sommeren 2019.

– Sigve har gjort en fantastisk jobb på vegne av Telenor i flere tiår. Hans ni år som konsernsjef har vært en svært krevende periode for europeiske teleselskaper, sier styreleder Olsen i meldingen.