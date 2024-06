Medgrunnlegger og styreleder Tom Jensen vender tilbake til rollen som adm. direktør i Freyr Battery, ifølge en pressemelding.

Adm. direktør Birger Steen går av, og trekker seg umiddelbart fra sine styreverv. Finansdirektør Oscar Brown går også av, og blir erstattet av Evan Calio.

Både Steen og Brown blir værende i selskapet i en overgangsperiode, opplyses det.

Basert på ansettelseskontrakten får Steen med seg 7 millioner kroner i sluttpakke.

«Vår bransje, som fortsetter å vokse eksponentielt i alle relevante markedssegmenter, gjennomgår en dynamisk periode med raske endringer. Det ble klart for oss at vi måtte tilpasse vårt fokus for å utnytte den unike teknologiske fordelen og det dype talentet som har satt Freyr i en egen klasse,» kommenterte Tom Jensen i pressemeldingen.